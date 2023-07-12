В состав Черноморского флота приняли новый корабль-носитель «Калибров»
Сегодня, 12 июля, в Керчи состоялась церемония приема в состав военно-морского флота (ВМФ) России малого ракетного корабля «Циклон» проекта 22800, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе церемонии, прошедшей под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова, на судне был поднят Андреевский военно-морской флаг. При этом Евменов отметил профессионализм и мастерство керченских корабелов – в Минобороны уточнили, что «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства.
«Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота», – заявил адмирал.
На мероприятии также присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» были разработаны центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» и начали строиться для ВМФ с 2015 г. Строительство ведется также на верфи «Пелла» в Ленобласти, Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.
Корабли этого класса имеют стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне. Их вооружение – универсальный комплекс на восемь ячеек для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА и комплексы ПВО «Игла» и «Панцирь-М».
Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава комплекса «Калибр», летящей на дозвуковой скорости, составляет около 2000 км. Максимальная масса боевой части выпускаемых «Калибров» – около 500 кг.