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В состав Черноморского флота приняли новый корабль-носитель «Калибров»

Ведомости

Сегодня, 12 июля, в Керчи состоялась церемония приема в состав военно-морского флота (ВМФ) России малого ракетного корабля «Циклон» проекта 22800, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе церемонии, прошедшей под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова, на судне был поднят Андреевский военно-морской флаг. При этом Евменов отметил профессионализм и мастерство керченских корабелов – в Минобороны уточнили, что «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства.

«Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота», – заявил адмирал.

На мероприятии также присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» были разработаны центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» и начали строиться для ВМФ с 2015 г. Строительство ведется также на верфи «Пелла» в Ленобласти, Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

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Корабли этого класса имеют стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне. Их вооружение – универсальный комплекс на  восемь ячеек для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА и комплексы ПВО «Игла» и «Панцирь-М».

Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава комплекса «Калибр», летящей на дозвуковой скорости, составляет около 2000 км. Максимальная масса боевой части выпускаемых «Калибров» – около 500 кг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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