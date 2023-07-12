В состав Черноморского флота приняли новый корабль-носитель «Калибров»

В ходе церемонии, прошедшей под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова, на судне был поднят Андреевский военно-морской флаг. При этом Евменов отметил профессионализм и мастерство керченских корабелов – в Минобороны уточнили, что «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства.