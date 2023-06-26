В Европе может появиться прототип системы защиты от гиперзвуковых ракет
Британско-французский производитель ракетных вооружений MBDA достиг предварительного соглашения с несколькими странами ЕС о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. Первые результаты ожидаются уже через три года, пишет The Telegraph.
Система, которая могла бы перехватывать гиперзвуковые ракеты, неуязвимые для текущих систем ПРО, в перспективе может быть развернута по всей Европе, указывает The Telegraph. Сейчас у MBDA есть соглашения на ранней стадии о разработке прототипа с Францией, Италией, Германией и Нидерландами. По мнению британского издания, такая система могла бы стать эффективным средством против российских ракет.
По словам исполнительного директора MBDA Эрика Беранже, проект «внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе», а также повысит конкурентоспособность европейской промышленности. Разработкой средств противодействия гиперзвковым ракетам также занимаются британские Qinetiq и Cohort и израильская Rafael, отмечает газета.
О наличии у России гиперзвуковых ракет президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 г. во время послания Федеральному собранию. В июле 2022 г. Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России в ближайшее время. «Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Путин отметил, что ракетные комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире, для них «нет никаких преград».
17 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК Patriot американского производства, а также многофункциональной радиолокационной станции в результате удара по Киеву с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ночью 17 мая российские войска также нанесли удар по крупному складу боеприпасов ВСУ в Николаеве. В результате все цели были достигнуты.
Российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» находится на боевом дежурстве с 2017 г. Ранее сообщалось, что впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. Масса боевой части ракеты составляет 500 кг, а дальность полета – 2000 км.