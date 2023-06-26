В Европе может появиться прототип системы защиты от гиперзвуковых ракет

О наличии у России гиперзвуковых ракет президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 г. во время послания Федеральному собранию. В июле 2022 г. Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России в ближайшее время. «Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Путин отметил, что ракетные комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире, для них «нет никаких преград».