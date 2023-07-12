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«Единая Россия» проводит семинар для более 700 участвующих в выборах кандидатов

Ведомости

Партия «Единая Россия» проводит образовательный онлайн-семинар для кандидатов всех уровней выборов, которые пройдут в регионах в ходе единого дня голосования в сентябре. В семинаре участвуют свыше 700 кандидатов, сообщила пресс-служба ЕР.

«Мы стремимся к победе во всех кампаниях, в которых участвуем. На всех без исключения округах выставляем своих кандидатов. От всех участников избирательной гонки ждем максимальной отдачи», – приводит пресс-служба слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.

Главной задачей кандидатов, по его словам, является работа «на земле» и прямой диалог с избирателями, направленный на поиск совместных решений имеющихся проблем и развитие территорий. Одним из приоритетных направлений каждого кандидата Перминов назвал «приземление» народной программы «Единой России» на уровень поселка, района, города и всего региона. При этом избиратели должны становиться непосредственными соучастниками этого процесса, поскольку именно они в конечном итоге оказываются выгодоприобретателями, добавил он.

«Для них ремонтируются школы, строятся ФАПы, приводятся в порядок дороги, дворы, внедряются новые меры соцподдержки», – пояснил Перминов.

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Руководитель Высшей партийной школы и замглавы центрального исполкома ЕР Роман Романов в свою очередь указал на то, что такие семинары проводятся регулярно на всех этапах избирательных кампаний.

«Сначала мы обучаем участников предварительного голосования, которые впервые участвуют в выборах. Рассказываем основные вещи, на что обращать внимание, чтобы людям было проще ориентироваться в политических процессах, учитывая, что подобного опыта у них пока нет», – отметил он.

После победы на данном этапе начинается работа с основным составом кандидатов, добавил Романов, подчеркнув, что проведение таких семинаров повышает конкурентоспособность партии. Обучение, считает он, позволяет партии «держать руку на пульсе» происходящих изменений в обществе, адекватно на них реагируя.

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В сентябре (голосование будет трехдневным, с 8 по 10 сентября) ожидаются 82 кампании в 56 регионах: довыборы в Госдуму по четырем округам, 26 губернаторских кампаний (в том числе в пяти регионах непрямые), в 20 регионах выбирают заксобрания, в 16 административных центрах избирают депутатов гордум и в одном – мэра. Также пройдут 15 массовых выборов в органы местного самоуправления.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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