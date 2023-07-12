«Единая Россия» проводит семинар для более 700 участвующих в выборах кандидатов

Главной задачей кандидатов, по его словам, является работа «на земле» и прямой диалог с избирателями, направленный на поиск совместных решений имеющихся проблем и развитие территорий. Одним из приоритетных направлений каждого кандидата Перминов назвал «приземление» народной программы «Единой России» на уровень поселка, района, города и всего региона. При этом избиратели должны становиться непосредственными соучастниками этого процесса, поскольку именно они в конечном итоге оказываются выгодоприобретателями, добавил он.