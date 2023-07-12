Зеленский назвал содержательной встречу с Байденом

Украинский президент 12 июля также переговорил с лидерами других стран, о чем сообщил в своем канале. В частности, ему удалось пообщаться с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем и др. Контакты он оценил положительно, поблагодарил лидеров стран за военную поддержку и заявил о готовности некоторых из них поставлять дополнительную военную помощь.