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Зеленский назвал содержательной встречу с Байденом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский оценил встречу с президентом США Джо Байденом как содержательную. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что встреча была сильной и содержательной и длилась дольше запланированного времени. «Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО», – написал Зеленский.

Ранее по теме: Байден обсудит с Зеленским передачу дальнобойных ракет Украине

Зеленский и Байден встретились 12 июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО. Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что лидеры Украины и Соединенных Штатов продолжат сегодня обсуждать вопрос поставок Киеву дальнобойных ракет.

Украинский президент 12 июля также переговорил с лидерами других стран, о чем сообщил в своем канале. В частности, ему удалось пообщаться с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем и др. Контакты он оценил положительно, поблагодарил лидеров стран за военную поддержку и заявил о готовности некоторых из них поставлять дополнительную военную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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