Киев национализировал часть трубопровода «Самара – Западное направление»

По этому трубопроводу ранее прокачивалось в Европу дизтопливо из РФ и Белоруссии. В феврале 2016 г. труба была продана швейцарской International Trading Partners AG. Зимой 2021 г. Киев объявил о национализации трубопровода, сославшись на его «важное народно-хозяйственное и оборонное значение», а оператор нефтепровода – швейцарский трейдер Proton Energy Group – в ответ отказался поставлять нефтепродукты Украине.