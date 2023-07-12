Киев национализировал часть трубопровода «Самара – Западное направление»
Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о признании за государством права собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», которая проходит по территории страны. Об этом ФГИУ сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta – признанной нежелательной и запрещенной в РФ организации).
В украинским ведомстве рассказали, что нефтепродуктопровод был построен в 1957-1968 гг. и должен был перейти в собственность Украины после распада СССР, но этого не произошло, и объект принадлежал российской компании «Транснефтепродукт».
По этому трубопроводу ранее прокачивалось в Европу дизтопливо из РФ и Белоруссии. В феврале 2016 г. труба была продана швейцарской International Trading Partners AG. Зимой 2021 г. Киев объявил о национализации трубопровода, сославшись на его «важное народно-хозяйственное и оборонное значение», а оператор нефтепровода – швейцарский трейдер Proton Energy Group – в ответ отказался поставлять нефтепродукты Украине.
В результате с 2021 г. этот актив находился в управлении «Укртранснафты», в том же году ФГИУ подал иск о признании трубопровода собственностью государства, в конце июня суд удовлетворил иск.
В 2022 г. власти Украины приняли закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», который предполагает национализацию на Украине имущества и финансовых средств физлиц и юрлиц из РФ.