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Киев национализировал часть трубопровода «Самара – Западное направление»

Ведомости

Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о признании за государством права собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», которая проходит по территории страны. Об этом ФГИУ сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta – признанной нежелательной и запрещенной в РФ организации).

В украинским ведомстве рассказали, что нефтепродуктопровод был построен в 1957-1968 гг. и должен был перейти в собственность Украины после распада СССР, но этого не произошло, и объект принадлежал российской компании «Транснефтепродукт».

По этому трубопроводу ранее прокачивалось в Европу дизтопливо из РФ и Белоруссии. В феврале 2016 г. труба была продана швейцарской International Trading Partners AG. Зимой 2021 г. Киев объявил о национализации трубопровода, сославшись на его «важное народно-хозяйственное и оборонное значение», а оператор нефтепровода – швейцарский трейдер Proton Energy Group – в ответ отказался поставлять нефтепродукты Украине.

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В результате с 2021 г. этот актив находился в управлении «Укртранснафты», в том же году ФГИУ подал иск о признании трубопровода собственностью государства, в конце июня суд удовлетворил иск.

В 2022 г. власти Украины приняли закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», который предполагает национализацию на Украине имущества и финансовых средств физлиц и юрлиц из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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