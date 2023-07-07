К чему приведут санкции России против «Нафтогаза Украины»

В мае 2022 г. Украина отказалась принимать заявки на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию Луганской народной республики. Сейчас транспортировка осуществляется только через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в подконтрольную Украине Сумскую область. В начале мая 2022 г. «Газпром» экспортировал транзитом через Украину 92–99 млн куб. м газа в сутки, после блокировки заявок на ГИС «Сохрановка» прокачка упала более чем вдвое до 41–43 млн куб. м в сутки. В начале июля 2023 г. поставки составляют в среднем 41,9 млн куб. в сутки.