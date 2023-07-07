К чему приведут санкции России против «Нафтогаза Украины»Это автоматически прекратит любые обязательства перед компанией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля подтвердил возможность введения Россией санкций против «Нафтогаза Украины». Накануне о таких ограничениях со стороны российских властей рассуждал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Конечно. Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там были изложены причины, почему такая возможность не исключена», – сказал Песков. Он не назвал возможные сроки введения ограничений, добавив, что все будет зависеть от ситуации. Песков подчеркнул, что Россия не позволит «ущемлять наши интересы или интересы [российской] компании».
Миллер 6 июля пожаловался, что «Нафтогаз» продолжает попытки организовать «недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу». Сама украинская компания, по словам топ-менеджера, нарушает контрактные обязательства перед «Газпромом».
Попытки «Нафтогаза» продолжить разбирательство в арбитраже, по словам Миллера, говорят о неконструктивном отношении к организации транзита российского газа и о враждебном отношении к России. «В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российский Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны», – заявил Миллер.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что введение санкций РФ автоматически прекратит любые обязательства «Газпрома» перед «Нафтогазом». Но «Нафтогаз» и европейские партнеры при этом могут подать иски против «Газпрома».
Аналогичная ситуация уже заблокировала возможность поставок по газопроводу «Ямал – Европа». В мае 2022 г. указом президента РФ Владимира Путина и постановлением правительства были введены санкции против ряда компаний, в том числе против владельца польского участка газопровода «Ямал – Европа» – компании Europolgaz. Запрет касается совершения сделок и платежей в отношении лиц, находящихся под санкциями.
«Нафтогаз Украины» в сентябре 2022 г. подал иск против «Газпрома» в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже (разбирательство будет в швейцарском Цюрихе). Суд принял его к рассмотрению, сообщал «Газпром» в марте этого года. В иске «Нафтогаз» требует оплаты «неоказанных услуг» по транспортировке газа.
Бывший председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко (занимал пост до ноября 2022 г.) пояснял, что иск касается недоплаты «Газпрома» за забронированные для транзита мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Размер претензий, которые рассматривает арбитраж, не назывался.
Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев указывает, что, по нормам европейского права, приостановка исполнения обязательств в ответ на задержку их встречного исполнения является «нормальным способом защиты». «Недобросовестно ведет себя именно “Нафтогаз”, поэтому в этом случае арбитраж должен встать на сторону "Газпрома"», – полагает юрист. Решение европейского суда непредсказуемо, считает Жарский. «Суд будет в Цюрихе, а Швейцария вошла в число недружественных стран, что в теории может лишить “Газпром” права на справедливое разбирательство», – полагает он.
Кроме того, в конце июня 2023 г. «Нафтогаз» и пять дочерних компаний украинской группы обратились в суд округа Колумбия в США с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд в рамках другого иска, связанного с утратой активов в Крыму.
По действующему контракту с «Нафтогазом» «Газпром» с 2021 г. должен ежегодно прокачивать через украинскую ГТС по 40 млрд куб. м газа (примерно 109,5 млн куб. м/сутки) в рамках условия «качай или плати». По условиям соглашения, «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год. Подписанный в конце 2019 г. контракт истекает в конце 2024 г.
В мае 2022 г. Украина отказалась принимать заявки на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию Луганской народной республики. Сейчас транспортировка осуществляется только через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в подконтрольную Украине Сумскую область. В начале мая 2022 г. «Газпром» экспортировал транзитом через Украину 92–99 млн куб. м газа в сутки, после блокировки заявок на ГИС «Сохрановка» прокачка упала более чем вдвое до 41–43 млн куб. м в сутки. В начале июля 2023 г. поставки составляют в среднем 41,9 млн куб. в сутки.
Экспорт российского газа в Европу сейчас ведется лишь по двум маршрутам – транзитом через Украину и по одной из двух веток «Турецкого потока». По «Турецкому потоку» (мощность каждой из двух веток – 15,75 млрд куб. в год) газ поступает в Болгарию, а затем – по газопроводу «Балканский поток» – в Сербию, Венгрию, а также в Грецию, Румынию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину и Хорватию.
Транзитом через Украину газ поставляется в Венгрию и Словакию, а затем в страны Центральной и Западной Европы. По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, основные покупатели газа по этому маршруту – Венгрия, Австрия, Италия и Словакия. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что российский газ по нему также поступает в Чехию, Германию и Францию.
Получает газ по украинскому маршруту также Молдавия. Но поставлять газ в эту страну «Газпром» также может в реверсном режиме по Трансбалканскому газопроводу (проходит через территории Румынии и Болгарии в Турцию).
Кауфман напоминает, что Италия, как ранее заявляли в энергокомпании Eni (ключевой закупщик газа в стране), может отказаться от российского топлива лишь через два года, а Австрия – лишь к 2027 г. Эти страны рассчитывают на импорт в Европу сжиженного газа (СПГ), поясняет он.
По оценке Кауфмана, в случае холодной зимы 2023/24 гг. без поставок из России в странах Центральной Европы может возникнуть дефицит газа. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит допускает, что дефицит возможен даже при сохранении транзита российского газа на текущем уровне.
Аналитики отмечают, что текущий уровень транзита через Украину соответствует примерно 15 млрд куб. м в год. При цене на газ в $350–400 за 1000 куб. м (текущие спотовые цены в ЕС) это соответствует $5,3–6 млрд выручки «Газпрома», или $3,7–4,2 млрд после уплаты экспортной пошлины.
Выручка «Газпрома» по МСФО в 2022 г. выросла на 14% до 11,7 трлн руб., выручка от экспорта газа (до вычета экспортной пошлины) увеличилась на 28,1% до 7,3 трлн руб. Чистая прибыль компании снизилась на 41,4% до 1,3 трлн руб.
У «Газпрома» фактически нет вариантов для компенсации этих доходов, считают эксперты. Смит поясняет, что газопровод «Сила Сибири – 2», (по которому газ «Газпрома» должен идти в Китай. – «Ведомости»), даже если соглашение по нему будет подписано прямо сейчас, заработает «минимум через четыре года». «Турецкий поток» работает практически на пределе возможностей, продолжает Смит, «Северный поток» поврежден, а «Северный поток – 2» вряд ли будет запущен в ближайшее время. Перезапустить газопровод «Ямал – Европа» через Польшу невозможно из-за санкций, введенных российскими властями, добавляет он.
Если ЕС будет готов покупать газ у «Газпрома» через газовый хаб в Турции (перспективный проект, обсуждаемый Москвой и Анкарой. – «Ведомости»), предпочтительным вариантом может стать расширение мощностей «Турецкого потока», добавляет Кауфман. Но эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов не исключает, что Турция в ближайшем будущем может стать конкурентом «Газпрома» на рынке ЕС за счет добычи газа на месторождении Сакарья (проектный уровень добычи – 40 млн куб. м в сутки).
Смит и Кауфман считают, что по экономическим соображениям остановка транзита через Украину в 2023 г. маловероятна, но возможна после завершения текущего транзитного контракта в 2024 г. Кауфман при этом не исключает «форс-мажоров» из-за боевых действий. Юшков допускает, что говорить о остановке транзита можно после окончания отопительного сезона 2023/24 гг.
«Ведомости» направили запросы в «Газпром» и Минэнерго РФ.