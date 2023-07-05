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«Газпром» увеличил транзит через Украину до максимума с начала года

Рост спотовых цен в Европе вновь сделал российский газ привлекательным для покупателей
Василий Милькин
Gleb Garanich / Reuters

Транзит газа «Газпрома» в Европу через территорию Украины в июне 2023 г. вырос до максимума с начала года. Среднесуточная прокачка, по подсчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», составила 41,3 млн куб. м. В мае этого года транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины составлял 40,2 млн куб. м в сутки, т. е. в июне поставки выросли на 3% к предыдущему месяцу. Всего по итогам июня «Газпром» экспортировал в Европу по этому маршруту 1,24 млрд куб. м газа.

На начало июля объем транзита через украинскую ГТС составляет 41,5 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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