«Газпром» увеличил транзит через Украину до максимума с начала года

Транзит газа «Газпрома» в Европу через территорию Украины в июне 2023 г. вырос до максимума с начала года. Среднесуточная прокачка, по подсчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», составила 41,3 млн куб. м. В мае этого года транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины составлял 40,2 млн куб. м в сутки, т. е. в июне поставки выросли на 3% к предыдущему месяцу. Всего по итогам июня «Газпром» экспортировал в Европу по этому маршруту 1,24 млрд куб. м газа.