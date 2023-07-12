МИД пообещал ответить на изъятие автомобилей граждан России в Германии
Россия планирует принять меры в ответ на действия властей Германии, которые изымают автомобили у российских граждан, прибывающих в страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналу «Международная жизнь».
«Считаем случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности. Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелигитимных требований антироссийских санкционных «пакетов» Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой есовским Брюсселем русофобии», – заявила Захариова.
Она добавила, что посольство России в Берлине выразило демарш министерству иностранных дел Германии, потребовав вернуть российским гражданам автомобили и возместить причиненный ущерб, в том числе моральный.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что транспортные средства изымаются у граждан, которые не фигурируют в санкционных списках. «Подобные действия не останутся без нашей должной реакции», – заключила Захарова.
6 июля посольство России в Германии призывало граждан РФ воздержаться от поездок в ФРГ до прояснения ситуации с конфискацией автомобилей.
Тогда же дипломатическое представительство подтвердило несколько случаев изъятия автомобилей, зарегистрированных в России, немецкими властями. В посольстве отметили, что германская сторона игнорирует аргументы о частной собственности, использовании автомобиля в личных целях и временном нахождении машины на территории ФРГ. Более того, россиянам угрожают возможным уголовным преследованием.