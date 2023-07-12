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Политика

МИД пообещал ответить на изъятие автомобилей граждан России в Германии

Ведомости

Россия планирует принять меры в ответ на действия властей Германии, которые изымают автомобили у российских граждан, прибывающих в страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналу «Международная жизнь».

«Считаем случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности. Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелигитимных требований антироссийских санкционных «пакетов» Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой есовским Брюсселем русофобии», – заявила Захариова.

Она добавила, что посольство России в Берлине выразило демарш министерству иностранных дел Германии, потребовав вернуть российским гражданам автомобили и возместить причиненный ущерб, в том числе моральный.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что транспортные средства изымаются у граждан, которые не фигурируют в санкционных списках. «Подобные действия не останутся без нашей должной реакции», – заключила Захарова.

6 июля посольство России в Германии призывало граждан РФ воздержаться от поездок в ФРГ до прояснения ситуации с конфискацией автомобилей.

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Тогда же дипломатическое представительство подтвердило несколько случаев изъятия автомобилей, зарегистрированных в России, немецкими властями. В посольстве отметили, что германская сторона игнорирует аргументы о частной собственности, использовании автомобиля в личных целях и временном нахождении машины на территории ФРГ. Более того, россиянам угрожают возможным уголовным преследованием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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