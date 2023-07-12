МИД пообещал ответить на изъятие автомобилей граждан России в Германии

Тогда же дипломатическое представительство подтвердило несколько случаев изъятия автомобилей, зарегистрированных в России, немецкими властями. В посольстве отметили, что германская сторона игнорирует аргументы о частной собственности, использовании автомобиля в личных целях и временном нахождении машины на территории ФРГ. Более того, россиянам угрожают возможным уголовным преследованием.