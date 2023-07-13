Чернышенко: россияне не откажутся от Родины ради участия в Олимпиаде

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что. Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает. Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы – выступать под нейтральным флагом и без гимна, сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).