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Чернышенко: россияне не откажутся от Родины ради участия в Олимпиаде

Ведомости

Россияне не отказываются от участия в Олимпиаде, но не станут отступаться от Родины ради соревнований. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя предложения МОК по допуску российских атлетов до соревнований.

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что. Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает. Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы – выступать под нейтральным флагом и без гимна, сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Чернышенко отметил, что сейчас РФ собирает документацию, чтобы впоследствии предъявить в суде доказательства, что страну пытались отстранить от Олимпийских игр. 

Ранее сегодня пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что 26 июля приглашения на Олимпиаду-2024 получат 203 Национальных олимпийских комитета (НОК), однако в их числе не будет НОК России и Белоруссии. В МОК пояснили, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. Там добавили, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время».

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25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, если они не поддерживали публично спецоперацию на Украине и не связаны с армией и органами национальной безопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается. 

Тогда же президент МОК Томас Бах заявил, что решение о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого будет создан специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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