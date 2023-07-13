Индия согласовала покупку подводных лодок и истребителей у Франции

Подводные лодки Scorpene будут производиться индийской компанией Mazagon Dock Shipbuilders. Это позволит поддержать не только уровень готовности ВМС Индии, но и создаст возможности для трудоустройства граждан, а также поможет компании расширит свою экспертизу в строительстве подводных лодок, подчеркнули в Минобороны.