Индия согласовала покупку подводных лодок и истребителей у Франции
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку 26 многоцелевых палубных истребителей Rafale-M и трех подводных лодок Scorpene у Франции. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства обороны Индии.
«Цена и другие условия закупки будут согласованы с правительством Франции после учета всех соответствующих аспектов, включая сравнительную закупочную цену аналогичных самолетов другими странами», – говорится в сообщении военного ведомства.
В контракт после переговоров будет также включено создание центра технического обслуживания и ремонта истребителей. Предполагается, что их поставки будут осуществляться вместе с оборудованием, вооружением, тренажерами и обучением экипажа.
Подводные лодки Scorpene будут производиться индийской компанией Mazagon Dock Shipbuilders. Это позволит поддержать не только уровень готовности ВМС Индии, но и создаст возможности для трудоустройства граждан, а также поможет компании расширит свою экспертизу в строительстве подводных лодок, подчеркнули в Минобороны.
Ранее «Ведомости» писали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит столицу Франции 13–14 июля и главной целью его визита является соглашение о покупке вооружений. Общая стоимость этих контрактов может достигать $13,3 млрд.
Истребители Rafale-M – палубная версия уже закупленных ВВС Индии 36 Rafale. Rafale-M рассматривается как замена российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Они производятся компанией Dassault и могут быть использованы индийскими авианосцами Vikramaditya и Vikrant. Подводные лодки типа Scorpene производятся французской корпорацией Naval Group. На вооружении индийского ВМФ уже есть четыре единицы.