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Политика

Индия согласовала покупку подводных лодок и истребителей у Франции

Ведомости

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку 26 многоцелевых палубных истребителей Rafale-M и трех подводных лодок Scorpene у Франции. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства обороны Индии.

«Цена и другие условия закупки будут согласованы с правительством Франции после учета всех соответствующих аспектов, включая сравнительную закупочную цену аналогичных самолетов другими странами», – говорится в сообщении военного ведомства.

В контракт после переговоров будет также включено создание центра технического обслуживания и ремонта истребителей. Предполагается, что их поставки будут осуществляться вместе с оборудованием, вооружением, тренажерами и обучением экипажа.  

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Подводные лодки Scorpene будут производиться индийской компанией Mazagon Dock Shipbuilders. Это позволит поддержать не только уровень готовности ВМС Индии, но и создаст возможности для трудоустройства граждан, а также поможет компании расширит свою экспертизу в строительстве подводных лодок, подчеркнули в Минобороны.

Ранее «Ведомости» писали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит столицу Франции 13–14 июля и главной целью его визита является соглашение о покупке вооружений. Общая стоимость этих контрактов может достигать $13,3 млрд.

Истребители Rafale-M – палубная версия уже закупленных ВВС Индии 36 Rafale. Rafale-M рассматривается как замена российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Они производятся компанией Dassault и могут быть использованы индийскими авианосцами Vikramaditya и Vikrant. Подводные лодки типа Scorpene производятся французской корпорацией Naval Group. На вооружении индийского ВМФ уже есть четыре единицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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