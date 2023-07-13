Индия может купить у Франции военно-морских вооружений на $13 млрд для противодействия Китаю

Индия может купить у Франции военно-морских вооружений на $13 млрд для противодействия КитаюДоля России на индийском рынке все равно остается значительной
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит столицу Франции 13–14 июля. Главной целью визита Моди в Париж является соглашение по закупке 26 многоцелевых палубных истребителей Rafale-M производства компании Dassault для индийских авианосцев Vikramaditya (бывший российский «Адмирал Горшков») и Vikrant, а также трех неатомных подводных лодок (НАПЛ) типа Scorpene от корпорации Naval Group. Общая стоимость этих контрактов может достигать $13,3 млрд, 10 июля Совет по оборонным закупкам Индии уже дал согласие на сделки после одобрения индийским минобороны.
Визиту Моди во Францию предшествовала поездка в США в конце июня. В области импорта вооружений им была достигнута договоренность закупить 18 БПЛА MQ-9B Sea Guardian на $3 млрд для патрулирования моря, разведывательно-ударные БПЛА MQ-9B Predator для наблюдения за районом спорных участков границы с Китаем в Гималаях и американские двигатели F-414 для легкого индийского истребителя Tejas.
Истребители Rafale-M – палубная версия уже закупленных ВВС Индии 36 Rafale. Rafale-M рассматривается как замена российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ (две эскадрильи в морской авиации и 12 – в составе авиакрыла Vikramaditya, по данным Military Balance на 2022 г.). Конкурентом французской машины был американский F/A-18Е Super Hornet производства корпорации Boeing. Минобороны Индии в 2022 г. пришло к выводу, что Rafale-M – более подходящий вариант. НАПЛ Scorpene также уже есть у индийского ВМФ в количестве четырех единиц (в строю – одна, согласно Military Balance).
По итогам 2022 г. Индия остается крупнейшим в мире импортером оружия. При этом, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ее главным поставщиком остается Россия (45%), хотя объем поставок в 2018–2022 гг. в сравнении с 2013–2017 гг. уменьшился на 37%. В феврале 2023 г. директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что экспорт вооружений России в Индию за пять лет составил $13 млрд, а на начало года портфель заказов составлял более $10 млрд.
Индия наращивает диверсификацию поставок вооружений, чтобы в случае кризисной ситуации не оказаться зависимой от какого-либо поставщика перед лицом противостояния с соседями, объясняет научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Акцент на подлодки и палубную авиацию отражает опасения Дели относительно возможного столкновения с Пекином в Индийском океане, продолжает Макаревич. Но фундаментальных рисков потерять значительную часть актуального индийского рынка у России пока нет, подчеркивает эксперт.
Индийцев не устраивает технический уровень энергетических установок российских НАПЛ, считает военный эксперт Илья Крамник. Все меньше устраивают их и палубные МиГ-29К/КУБ (всего Индии в конце 2000-х – начале 2010-х гг. было поставлено 45 таких машин). «В обозримом будущем МиГ-29К/КУБ будут снимать с вооружения, так как у них нет радара с активной фазированной решеткой», – считает эксперт. Сейчас индийцам, говорит Крамник, нужен более современный палубный истребитель и здесь Rafale-М имеет преимущество по унификации с уже имеющимися в ВВС Rafale. Постановка на вооружение американской машины потребовала бы чрезмерных затрат на инфраструктуру обслуживания, объясняет Крамник.
«Доля России на рынке Индии все равно доминирующая, останется такой даже в случае снижения. О конкретных перспективах можно будет говорить лишь после окончания конфликта на Украине. Но ясно, что ключевым конкурентом России в сегментах авиации и подводных лодок в Индии будет не Вашингтон, а Париж», – считает Крамник.
Решение Индии купить подлодки у Франции может перечеркнуть планы Германии продать свои, добавляет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. В начале июня Bloomberg со ссылкой на источники писало, что индийская Mazagon Dock Shipbuilders и немецкая Thyssenkrupp поучаствуют в тендере на проект НАПЛ на $5,2 млрд. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтверждал, что сделка о подлодках была в повестке его визита в Мумбаи 7–8 июня.