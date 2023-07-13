Индия может купить у Франции военно-морских вооружений на $13 млрд для противодействия Китаю

Индийцев не устраивает технический уровень энергетических установок российских НАПЛ, считает военный эксперт Илья Крамник. Все меньше устраивают их и палубные МиГ-29К/КУБ (всего Индии в конце 2000-х – начале 2010-х гг. было поставлено 45 таких машин). «В обозримом будущем МиГ-29К/КУБ будут снимать с вооружения, так как у них нет радара с активной фазированной решеткой», – считает эксперт. Сейчас индийцам, говорит Крамник, нужен более современный палубный истребитель и здесь Rafale-М имеет преимущество по унификации с уже имеющимися в ВВС Rafale. Постановка на вооружение американской машины потребовала бы чрезмерных затрат на инфраструктуру обслуживания, объясняет Крамник.