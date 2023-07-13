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В Турции заявили, что дали объяснения России по передаче главарей «Азова» Киеву

Ведомости

Турция дала объяснения России по передаче Украине главарей батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен), сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.

«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности нет», – приводит его слова «РИА Новости».

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже украинский лидер сообщил о своем возвращении на Украину вместе с командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. в результате обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Изначально планировалось, что командиры «Азова» останутся в Турции до окончания конфликта на Украине. В Кремле назвали произошедшее нарушением договоренностей со стороны Анкары.

Ранее по теме: Эрдоган рассказал о планах лично обсудить с Путиным передачу главарей «Азова» Киеву

12 июля Эрдоган заявил журналистам, что намерен лично обсудить с президентом России Владимиром Путиным передачу главарей «Азова».

В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию «в ближайшее время». Тогда он сообщил, что о конкретных сроках договоренности нет, но приглашение от Эрдогана российский президент уже получил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения переговоров двух лидеров пока не определена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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