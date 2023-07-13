В Турции заявили, что дали объяснения России по передаче главарей «Азова» Киеву
Турция дала объяснения России по передаче Украине главарей батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен), сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.
«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности нет», – приводит его слова «РИА Новости».
7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже украинский лидер сообщил о своем возвращении на Украину вместе с командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. в результате обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Изначально планировалось, что командиры «Азова» останутся в Турции до окончания конфликта на Украине. В Кремле назвали произошедшее нарушением договоренностей со стороны Анкары.
12 июля Эрдоган заявил журналистам, что намерен лично обсудить с президентом России Владимиром Путиным передачу главарей «Азова».
В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию «в ближайшее время». Тогда он сообщил, что о конкретных сроках договоренности нет, но приглашение от Эрдогана российский президент уже получил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения переговоров двух лидеров пока не определена.