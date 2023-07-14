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Путин: ЧВК «Вагнер» не существует с юридической точки зрения

Ведомости

ЧВК «Вагнер» с юридической точки зрения не существует. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову после пленарного заседания Форума будущих технологий.

«Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! <...> Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует», – сказал Путин, отметив, что вопрос легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме.

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На встрече 29 июня в Кремле присутствовали 35 бойцов ЧВК «Вагнер». По словам Путина, он дал оценку действиям военнослужащих на поле боя и во время попытки военного мятежа 24 июня, а также предложил им альтернативы дальнейшего прохождения службы. Один из вариантов заключался в продолжении службы под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы служили последние 16 месяцев.

О встрече Путина с бойцами ЧВК стало известно 10 июля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча продолжалась около трех часов. Каких-либо дополнительных подробностей он не привел.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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