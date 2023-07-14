Путин: ЧВК «Вагнер» не существует с юридической точки зрения

На встрече 29 июня в Кремле присутствовали 35 бойцов ЧВК «Вагнер». По словам Путина, он дал оценку действиям военнослужащих на поле боя и во время попытки военного мятежа 24 июня, а также предложил им альтернативы дальнейшего прохождения службы. Один из вариантов заключался в продолжении службы под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы служили последние 16 месяцев.