Путин: ЧВК «Вагнер» не существует с юридической точки зрения
ЧВК «Вагнер» с юридической точки зрения не существует. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову после пленарного заседания Форума будущих технологий.
«Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! <...> Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует», – сказал Путин, отметив, что вопрос легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме.
На встрече 29 июня в Кремле присутствовали 35 бойцов ЧВК «Вагнер». По словам Путина, он дал оценку действиям военнослужащих на поле боя и во время попытки военного мятежа 24 июня, а также предложил им альтернативы дальнейшего прохождения службы. Один из вариантов заключался в продолжении службы под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы служили последние 16 месяцев.
О встрече Путина с бойцами ЧВК стало известно 10 июля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча продолжалась около трех часов. Каких-либо дополнительных подробностей он не привел.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».