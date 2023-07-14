Еврокомиссия назвала условия получения Украиной финансовой помощи
Чтобы получить европейское финансирование, Украина должна принять план реконструкции страны, в том числе внести туда реформы, необходимые для вхождения в Евросоюз. Об этом заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
«Чтобы получить финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС. Соответственно, деньги будут перечисляться по мере выполнения этих инвестиций и реформ», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Домбровскис уточнил, что фонд помощи Украине будет состоять из грантов на 17 млрд евро и кредитов на 33 млрд евро. Такой объем финансирования рассчитан до 2027 г. Пакет помощи могут утвердить до конца года, чтобы финансирование началось уже в 2024 г.
О предоставлении Киеву 50 млрд евро на восстановление страны на 2024–2027 гг. рассказала 20 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В ноябре 2022 г. Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от ЕС на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. Большая часть этой помощи предполагалась в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. В мае ЕС выделил Киеву четвертый транш по расширенной программе макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро.