Еврокомиссия назвала условия получения Украиной финансовой помощи

Домбровскис уточнил, что фонд помощи Украине будет состоять из грантов на 17 млрд евро и кредитов на 33 млрд евро. Такой объем финансирования рассчитан до 2027 г. Пакет помощи могут утвердить до конца года, чтобы финансирование началось уже в 2024 г.