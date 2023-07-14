Газета
Политика

Еврокомиссия назвала условия получения Украиной финансовой помощи

Ведомости

Чтобы получить европейское финансирование, Украина должна принять план реконструкции страны, в том числе внести туда реформы, необходимые для вхождения в Евросоюз. Об этом заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

«Чтобы получить финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС. Соответственно, деньги будут перечисляться по мере выполнения этих инвестиций и реформ», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Домбровскис уточнил, что фонд помощи Украине будет состоять из грантов на 17 млрд евро и кредитов на 33 млрд евро. Такой объем финансирования рассчитан до 2027 г. Пакет помощи могут утвердить до конца года, чтобы финансирование началось уже в 2024 г.

Ранее по теме: ЕС увеличил фонд военной поддержки Украины на 3,5 млрд евро

О предоставлении Киеву 50 млрд евро на восстановление страны на 2024–2027 гг. рассказала 20 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В ноябре 2022 г. Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от ЕС на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. Большая часть этой помощи предполагалась в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. В мае ЕС выделил Киеву четвертый транш по расширенной программе макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных