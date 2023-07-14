В Болгарии официально объявили об отправке Украине военной помощи
Болгария отправила первый официальный пакет военной помощи Украине, который состоит из 100 единиц бронетехники. Об этом пишет портал Euractiv.
«Это бронированная военная техника, приобретенная в процессе восстановления и никогда не использовавшаяся. В то же время это приводит к расходам на хранение и техническое обслуживание», – рассказал депутат от правящей коалиции «Мы продолжаем перемены – демократическая Болгария». По его словам, техника была закуплена 40 лет назад.
Euractiv отмечает, что об этом было объявлено спустя неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию. Портал пишет, что неофициально Болгария помогала Киеву боеприпасами, а публичное объявление о поставке бронетехники стало первым официальным заявлением Софии об отправке тяжелых вооружений.
Вместе с этим Болгария рассчитывать получить поддержку от США, армия уже объявила о заказе почти на $1 млрд современных западных бронированных машин для пехоты. При этом отмечается, что Болгария является одной из немногих стран – членов НАТО, которая имеет большое количество советского оружия и техники, которые используются украинской армией.
Согласно отчету немецкого Кильского института мировой экономики, с 25 февраля по 31 мая фактические поставки тяжелых вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного». В докладе отмечалось, что США, Германия и Великобритания «быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний».