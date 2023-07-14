В Болгарии официально объявили об отправке Украине военной помощи

«Это бронированная военная техника, приобретенная в процессе восстановления и никогда не использовавшаяся. В то же время это приводит к расходам на хранение и техническое обслуживание», – рассказал депутат от правящей коалиции «Мы продолжаем перемены – демократическая Болгария». По его словам, техника была закуплена 40 лет назад.