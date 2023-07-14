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Черноморский флот предупредил о минной опасности на одном из маршрутов в Черном море

Ведомости

Черноморский флот предупредил о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

«Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря» – приводит сообщение ТАСС.

Речь идет о дрейфующей мине, которую украинская сторона выставила еще в начале прошлого года в ходе «беспорядочного минирования» у берегов Черного моря.

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В Минобороны в свою очередь отметили, что в акватории Черного моря дрейфует неизвестное число мин из-за непрофессионализма и безответственности ВМС Украины. В оборонном ведомстве также напомнили о другом случае в марте 2022 г., когда две якорные мины, которые ВМС Украины установили у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. В ФСБ России тогда отмечали, что украинская сторона установила около 420 устаревших мин на подходах к Одессе, Очакову, Черноморску и Южному.

При этом в спецслужбе тогда рассказали, что в соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, запрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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