Черноморский флот предупредил о минной опасности на одном из маршрутов в Черном море
Черноморский флот предупредил о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
«Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря» – приводит сообщение ТАСС.
Речь идет о дрейфующей мине, которую украинская сторона выставила еще в начале прошлого года в ходе «беспорядочного минирования» у берегов Черного моря.
В Минобороны в свою очередь отметили, что в акватории Черного моря дрейфует неизвестное число мин из-за непрофессионализма и безответственности ВМС Украины. В оборонном ведомстве также напомнили о другом случае в марте 2022 г., когда две якорные мины, которые ВМС Украины установили у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. В ФСБ России тогда отмечали, что украинская сторона установила около 420 устаревших мин на подходах к Одессе, Очакову, Черноморску и Южному.
При этом в спецслужбе тогда рассказали, что в соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, запрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.