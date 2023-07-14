Черноморский флот предупредил о минной опасности на одном из маршрутов в Черном море

В Минобороны в свою очередь отметили, что в акватории Черного моря дрейфует неизвестное число мин из-за непрофессионализма и безответственности ВМС Украины. В оборонном ведомстве также напомнили о другом случае в марте 2022 г., когда две якорные мины, которые ВМС Украины установили у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. В ФСБ России тогда отмечали, что украинская сторона установила около 420 устаревших мин на подходах к Одессе, Очакову, Черноморску и Южному.