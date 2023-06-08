В Одесской области призвали не посещать пляжи после разрушения Каховской ГЭС
Жителей Одесской области призвали воздержаться от посещения побережья Черного моря. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипера в Telegram-канале.
«Призываю жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам», – заявил Кипера.
По его словам, из-за разрушения Каховской ГЭС в море из Днепра попало много мусора, в акватории уже были найдены мины и боеприпасы, а также обломки зданий и деревья. Ситуация контролируется, службы работают над ликвидацией последствий.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что раз в два дня специалисты будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
О подобных опасениях ранее заявляли и власти Херсонской области. Из-за затопления водозаборов, размытия кладбищ и скотомогильников санитарные врачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. Он также добавил, что течением были вынесены мины и другие опасные объекты. Местные власти организуют инженерную разведку территорий, как только спадет вода.
После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.