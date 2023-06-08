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Власти Херсонской области озабочены опасной водой и вынесенными течением минами

Число госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
Илья Лакстыгал Анна Киселева Анастасия Бойко
Дмитрий Макеев / РИА Новости

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС на Днепре в Херсонской области утонули пять человек, 60 госпитализированы, сообщили вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич и глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Разрушение плотины 6 июня привело к затоплению 35 населенных пунктов в Новокаховском городском округе, Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах, заявлял врио губернатора Владимир Сальдо. В Херсонской области был введен режим ЧС. После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. 

Уровень Днепра, выросший из-за подрыва плотины на 11 м, к 7 июня в ряде муниципалитетов, в частности в Новой Каховке, начал спадать. Самая сложная ситуация на 8 июня сохранялась в Алешках и Голой Пристани, где уровень воды увеличился до 12 м, сообщал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Из затопленных населенных пунктов Херсонской области было эвакуировано 4300 человек, из них 171 ребенок и 42 маломобильных гражданина, рассказал Сальдо 8 июня. На местах работают спасатели МЧС, всего в эвакуации задействованы  667 человек и 219 единиц техники.

Вызванное прорывом Каховской ГЭС затопление грозит вспышками инфекционных заболеваний

Впрочем, наиболее опасных из них, таких как холера, удастся избежать

«У нас есть рабочая группа, которая отрабатывает эти вопросы. Она постоянно действует по новым территориям», – заявил «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснулин. Доклады от главы МЧС по поводу ситуации в Херсонской области регулярно поступают президенту Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, работа на месте ЧП осложняется обстрелами со стороны Украины.

Днем 8 июня Сальдо сообщил об обстреле пункта эвакуации граждан в Голой Пристани, в результате которого погибли два человека, в том числе беременная женщина, еще два человека ранены.

Тревогу местных властей вызывает эпидемиологическая ситуация. Из-за затопления водозаборов, размытия кладбищ и скотомогильников санитарные врачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников, сообщил Алексеенко. Для питья и приготовления пищи разрешено использовать только бутилированную воду. Предварительные результаты бактериологического анализа воды в зоне подтопления  «удовлетворительные», мониторинг будет продолжаться, сообщил «Ведомостям» представитель министерства здравоохранения Херсонской области.

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Специалисты федерального Роспотребнадзора отобрали 35 проб питьевой воды в 20 населенных пунктах, в том числе располагающихся ниже по течению Днепра. По словам представителя пресс-службы ведомства, отклонений от нормы не было выявлено. Пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно, а раз в два дня специалисты службы будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья в Херсонской области и в Крыму.

Еще одна проблема, озвученная Алексеенко, – это мины и другие опасные объекты, которые могут быть вынесены течением. Местные власти, по его словам, организуют инженерную разведку территорий, как только спадет вода.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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