Власти Херсонской области озабочены опасной водой и вынесенными течением минами

Власти Херсонской области озабочены опасной водой и вынесенными течением минамиЧисло госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
В результате подрыва плотины Каховской ГЭС на Днепре в Херсонской области утонули пять человек, 60 госпитализированы, сообщили вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич и глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Разрушение плотины 6 июня привело к затоплению 35 населенных пунктов в Новокаховском городском округе, Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах, заявлял врио губернатора Владимир Сальдо. В Херсонской области был введен режим ЧС. После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга.
Уровень Днепра, выросший из-за подрыва плотины на 11 м, к 7 июня в ряде муниципалитетов, в частности в Новой Каховке, начал спадать. Самая сложная ситуация на 8 июня сохранялась в Алешках и Голой Пристани, где уровень воды увеличился до 12 м, сообщал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Из затопленных населенных пунктов Херсонской области было эвакуировано 4300 человек, из них 171 ребенок и 42 маломобильных гражданина, рассказал Сальдо 8 июня. На местах работают спасатели МЧС, всего в эвакуации задействованы 667 человек и 219 единиц техники.
«У нас есть рабочая группа, которая отрабатывает эти вопросы. Она постоянно действует по новым территориям», – заявил «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснулин. Доклады от главы МЧС по поводу ситуации в Херсонской области регулярно поступают президенту Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, работа на месте ЧП осложняется обстрелами со стороны Украины.
Днем 8 июня Сальдо сообщил об обстреле пункта эвакуации граждан в Голой Пристани, в результате которого погибли два человека, в том числе беременная женщина, еще два человека ранены.
Тревогу местных властей вызывает эпидемиологическая ситуация. Из-за затопления водозаборов, размытия кладбищ и скотомогильников санитарные врачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников, сообщил Алексеенко. Для питья и приготовления пищи разрешено использовать только бутилированную воду. Предварительные результаты бактериологического анализа воды в зоне подтопления «удовлетворительные», мониторинг будет продолжаться, сообщил «Ведомостям» представитель министерства здравоохранения Херсонской области.
Специалисты федерального Роспотребнадзора отобрали 35 проб питьевой воды в 20 населенных пунктах, в том числе располагающихся ниже по течению Днепра. По словам представителя пресс-службы ведомства, отклонений от нормы не было выявлено. Пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно, а раз в два дня специалисты службы будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья в Херсонской области и в Крыму.
Еще одна проблема, озвученная Алексеенко, – это мины и другие опасные объекты, которые могут быть вынесены течением. Местные власти, по его словам, организуют инженерную разведку территорий, как только спадет вода.