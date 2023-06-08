Власти Херсонской области озабочены опасной водой и вынесенными течением минами

Специалисты федерального Роспотребнадзора отобрали 35 проб питьевой воды в 20 населенных пунктах, в том числе располагающихся ниже по течению Днепра. По словам представителя пресс-службы ведомства, отклонений от нормы не было выявлено. Пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно, а раз в два дня специалисты службы будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья в Херсонской области и в Крыму.