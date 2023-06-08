Вызванное прорывом Каховской ГЭС затопление грозит вспышками инфекционных заболеваний

Вызванное прорывом Каховской ГЭС затопление грозит вспышками инфекционных заболеванийВпрочем, наиболее опасных из них, таких как холера, удастся избежать
Затопление 35 населенных пунктов Херсонской области из-за прорыва плотины Каховской ГЭС на Днепре 6 июня вряд ли приведет к распространению холеры, но способно вызвать вспышки дизентерии. Еще одну опасность для здоровья граждан может представлять загрязненный ил, вынесенный потоком воды. О проблемах, которые может вызвать разрушение дамбы, рассказали «Ведомостям» опрошенные эксперты.
После разрушения Каховской ГЭС уровень подъема воды достигал около 11 м. В зоне подтопления оказались Новокаховский городской округ, Голопристанский и Алешкинский муниципальные округа, всего из затопленных населенных пунктов Херсонской области эвакуировано 1500 человек, сообщил 7 июня врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. 7 июня в ряде муниципалитетов уровень воды начал спадать.
Представитель минздрава Херсонской области сказал «Ведомостям», что предварительный анализ проб воды из распределительной системы Новой Каховки «соответствует санитарным нормам». Предварительные результаты по бактериологическим показателям в водопроводной воде будут готовы не раньше 8 июня. «На данный момент осуществляется отбор проб воды в артезианских скважинах городского водоканала», – пояснил представитель ведомства.
Еще 6 июня замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев сообщил о том, что в Новой Каховке затоплено кладбище. «[Это] уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», – сказал он в эфире «Радио России». Помимо этого на территории региона оказались затоплены скотомогильники и другие объекты размещения отходов, заявляла в тот же день на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер Виктория Абрамченко.
Вариант распространения особо опасных заболеваний вроде холеры, сибирской язвы, чумы в результате затоплений после прорыва Каховской плотины есть только в случае нарушения целостности соответствующих скотомогильников с их спорами, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков. По его мнению, местность в последние столетия активно использовалась человеком, вряд ли в нижнеднепровской пойме есть значительные захоронения пораженных такими заболеваниями животных и людей. Начиная с последних эпидемий холеры в XIX и ХХ вв. их старались ликвидировать.
«Сейчас их расположение должны активно изучать обе стороны, и Россия, и Украина, на основании сохранившихся общих советских данных Минздрава СССР», – говорит Волчков.
По мнению эпидемиолога Василия Власова, прорыв дамбы не создаст эпидемиологической угрозы для населения: «Трупы скота вряд ли окажутся размыты. Человеческие останки в теплом климате достаточно быстро разлагаются, там нет ничего, что могло бы составлять основу для заразности».
Более вероятной угрозой, считает Волчков, является распространение таких заболеваний, как дизентерия и ей подобные бактериальные инфекции, из-за нарушения целостности канализации и очистных сооружений. По его словам, распространение заразы зависит от того, как быстро будет эвакуировано население, какая его доля останется в зоне подтопления и будет вынуждена пользоваться неочищенной водой из поврежденных водопроводов, если она осталась, или, наоборот, будет снабжена привозной чистой водой. «Максимально активная эвакуация может минимизировать риски распространения заболеваний в таких условиях», – уверен Волчков.
Власов, в свою очередь, считает, что главным риском для здоровья местных жителей может стать индустриально загрязненный ил, вынесенный потоком воды со дна водохранилища в жилые зоны. Характер сбросов промышленных отходов в воду, как правило, никому не бывает известен и даже засекречивается, сказал он. Из-за большой площади распространения воды собрать этот ил механически сейчас невозможно, уточнил Власов.
«Для человека строительство плотин ГЭС – это благо, разрушение – вред, для природы вредно и то и другое, так как разрушается постоянство существования биологических видов», – замечает эколог Георгий Каваносян.
Обмеление Каховского водохранилища грозит тем, что донные отложения ила, впитавшие с советских времен сбрасывавшиеся стоками предприятий и электростанций тяжелые металлы, а также пестициды с полей, обнажатся, а при высыхании водоема будут подняты ветром и разнесены, что, на примере Аральского моря, может привести к респираторным и онкозаболеваниям. «Есть надежда, что как минимум полного обмеления Каховского водохранилища все же удастся избежать, надежды на это дает сохранение основного тела плотины Каховской ГЭС», – говорит Каваносян.
Существенное понижение уровня воды в Каховском водохранилище даже без его исчезновения приведет к тому, что каналы, питающие территории с севера и юга, обмелеют. «Это коснется заградительных лесополос, улавливающих пыль и повышающих уровень грунтовых вод, соответственно, он понизится, что повредит как минимум хозяйственной деятельности и выращиванию злаковых культур по обоим берегам водоема», – заключает Каваносян. Он отмечает, что снижение уровня грунтовых вод коснется и проблемы питьевой воды, приведет к понижению ее уровня в скважинах и колодцах.
Для почв в районах выше разрушенной плотины по течению Днепра ситуация осложняется угрозой нарушения сложной системы орошения, построенной в советское время, без нее сельскохозяйственная деятельность будет затруднена, говорит профессор кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ Серафим Чуков. По его словам, в азовско-причерноморских степях эффективное сельское хозяйство возможно при действующей ирригации – поливе или в «рисовых чеках» (специальные стоячие водоемы. – «Ведомости») с затоплением полей. Эти почвы могут снизить свое плодородие, урожайность резко понизится, говорит он.
«ВСУ обстреливают Новую Каховку более года. По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения». 7 июня 2023 г.
Почвы, находящиеся ниже по течению и на данный момент затопленные, оказались в катастрофической ситуации, продолжает ученый. Они с высокой вероятностью пострадают от неконтролируемого распространения донных отложений водохранилища и микроорганизмов из размытых навозохранилищ, со свалок и кладбищ, все это может заражать почвы, считает Чуков.
«Усилившаяся скорость движения реки приведет к неконтролируемому распространению токсикантов, урожайность будет зависеть от длительности и высоты стояния воды: если это будет продолжаться, растения начнут погибать», – говорит эксперт.
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области работу по помощи пострадавшим.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор России.