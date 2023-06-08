Вызванное прорывом Каховской ГЭС затопление грозит вспышками инфекционных заболеваний

Еще 6 июня замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев сообщил о том, что в Новой Каховке затоплено кладбище. «[Это] уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», – сказал он в эфире «Радио России». Помимо этого на территории региона оказались затоплены скотомогильники и другие объекты размещения отходов, заявляла в тот же день на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер Виктория Абрамченко.