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Сербия приостановила экспорт оружия на месяц

Ведомости

Сербия приостановила экспорт вооружений из страны на 30 дней, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны республики Милоша Вучевича.

Введение ограничений связано с обеспечением нужд сербской армии, а также с повышением боеготовности Сербии на фоне возникшей напряженности. Решение можно будет пересмотреть по истечении срока.

«Это не означает, что Сербия собирается воевать или призывает к войне, но мы рассматриваем все риски и вызовы безопасности», – отметил министр обороны страны.

Агентство уточнило, что решение о приостановке экспорта было принято после введения санкций США в отношении главы сербской разведки Александра Вулина из-за предполагаемой преступной деятельности. Президент республики Александр Вучич отмечал, что санкции в отношении главы разведки были введены из-за его «пророссийской позиции».

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26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку. Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов.

Косовская полиция ответила разгоном демонстраций с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат в некоторых муниципалитетах. После этого армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом. В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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