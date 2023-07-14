Сербия приостановила экспорт оружия на месяц

Косовская полиция ответила разгоном демонстраций с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат в некоторых муниципалитетах. После этого армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом. В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями».