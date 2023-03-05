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Вучич отверг обвинения в продаже оружия России и Украине

Ведомости

Сербия не продала ни одной единицы оружия или боеприпасов ни Украине, ни России, заявил президент республики Александр Вучич во время визита в Катар, передает RTS. Вместе с тем глава государства объявил о новых инвестициях в оборонную промышленность.

«Мы не продали ни одной единицы оружия, инструмента или боеприпасов в Россию или Украину. У нас есть авторизованные конечные потребители, и мы только им экспортируем», — сказал Вучич.

Комментируя обвинения в том, что Белград поставляет вооружения через Турцию, Вучич пояснил, что сделки с этой страной защищены ее обязательством не экспортировать такую продукцию без согласия Сербии. 

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«Мы чисты как слеза. И мы хотим зарабатывать деньги. Я горжусь тем, что мы будем зарабатывать больше денег», — сказал он, добавив, что в Сербии «есть те, кто ложно осуждает свою страну».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о поставках сербских ракет Киеву. По данным ресурса, речь идет о 3500 боеприпасах для РСЗО «Град», которые канадская компания JNJ Export Import заказала у сербской Krušik. Mash утверждает, что ракеты сначала отправили из Сербии в Турцию, затем их поставили в Словакию, откуда боеприпасы попали уже на Украину.

После этого Россия запросила у Сербии официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов, рассказала 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом сама Krušik еще 27 февраля опровергла информацию о каких-либо поставках. Министр иностранных дел республики Ивица Дачич заявил, что Сербия не поставляет оружие и военное снаряжение ни Украине, ни России и не разрешала такие поставки.

Ранее президент Вучич пообещал, что все граждане страны, которые принимают или примут участие в боевых действиях на Украине, «будут арестованы», как только окажутся «в пределах досягаемости» правоохранительных органов страны. Власти республики, с начала года сталкивающиеся с требованиями расследовать деятельность по вербовке сербских бойцов в ЧВК «Вагнер», охладели к этой организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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