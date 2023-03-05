Вучич отверг обвинения в продаже оружия России и Украине

После этого Россия запросила у Сербии официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов, рассказала 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом сама Krušik еще 27 февраля опровергла информацию о каких-либо поставках. Министр иностранных дел республики Ивица Дачич заявил, что Сербия не поставляет оружие и военное снаряжение ни Украине, ни России и не разрешала такие поставки.