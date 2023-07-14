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Минюст Грузии обвинил польского врача в попытке вывоза анализов Саакашвили

Ведомости

Министерство юстиции Грузии обвинило врача из Польши в попытке тайно вывезти анализы осужденного бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое привело издание «Sputnik Грузия».

«Во время визита со стороны одного польского врача имел место непонятный инцидент. В частности, врач завернул в бумагу взятый у осужденного Михаила Саакашвили образец и пытался его тайно вынести в ботинке», – сообщили в минюсте.

12 июля об отправке польских врачей для обследования экс-президента Грузии сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Сейчас Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике.

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В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. В начале 2018 г. его заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. он был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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