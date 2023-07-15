Россия и Китай проведут военные учения в Японском море
Вооруженные силы (ВС) России примут участие в совместных с Китаем учениях «Север. Взаимодействие – 2023» в Японском море, сообщается на сайте министерства обороны КНР.
«Согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, российские военные в ближайшее время направят военно-морские и воздушные силы для участия в учениях «Северный союз – 2023», – говорится в сообщении.
Организатором учений выступает китайская сторона. Уточняется, что учения проводятся с целью «поддержания безопасности стратегических морских каналов» – для координации военных сил двух стран и повышения способности поддерживать мир и стабильность в регионе.
Во второй половине февраля 2023 г. в Индийском океане прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi. В тех учениях были задействованы шесть кораблей и судов: три китайских, два российских и один южноафриканский. С 15 по 19 марта Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Оманском заливе.