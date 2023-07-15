Россия и Китай проведут военные учения в Японском море

Во второй половине февраля 2023 г. в Индийском океане прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi. В тех учениях были задействованы шесть кораблей и судов: три китайских, два российских и один южноафриканский. С 15 по 19 марта Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Оманском заливе.