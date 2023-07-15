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Политика

Россия и Китай проведут военные учения в Японском море

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России примут участие в совместных с Китаем учениях «Север. Взаимодействие – 2023» в Японском море, сообщается на сайте министерства обороны КНР.

«Согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, российские военные в ближайшее время направят военно-морские и воздушные силы для участия в учениях «Северный союз – 2023», – говорится в сообщении.

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Организатором учений выступает китайская сторона. Уточняется, что учения проводятся с целью «поддержания безопасности стратегических морских каналов» – для координации военных сил двух стран и повышения способности поддерживать мир и стабильность в регионе.

Во второй половине февраля 2023 г. в Индийском океане прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi. В тех учениях были задействованы шесть кораблей и судов: три китайских, два российских и один южноафриканский. С 15 по 19 марта Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Оманском заливе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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