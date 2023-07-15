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Сальдо заявил об отсутствии планов переносить столицу Херсонской области

Ведомости

Столицей Херсонской области останется Херсон, планов переносить центр региона в другой город нет, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. 

«Столицей региона был и остается Херсон. Планов перемещения центра Херсонской области у нас нет», – сказал он.

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30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 

11 ноября 2022 г. Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона, и город вновь перешел под контроль Украины. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. Он заявил, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может. В Кремле также подчеркивали принадлежность Херсона России и после визита в город украинского президента Владимира Зеленского. В ноябре также появилась информация, что город Геническ Херсонской области временно станет административной столицей региона, но позднее ее опровергли.  

В феврале Сальдо заявил, что Херсон вернется под контроль России в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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