Сальдо заявил об отсутствии планов переносить столицу Херсонской области

11 ноября 2022 г. Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона, и город вновь перешел под контроль Украины. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. Он заявил, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может. В Кремле также подчеркивали принадлежность Херсона России и после визита в город украинского президента Владимира Зеленского. В ноябре также появилась информация, что город Геническ Херсонской области временно станет административной столицей региона, но позднее ее опровергли.