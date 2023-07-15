Сальдо заявил об отсутствии планов переносить столицу Херсонской области
Столицей Херсонской области останется Херсон, планов переносить центр региона в другой город нет, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Столицей региона был и остается Херсон. Планов перемещения центра Херсонской области у нас нет», – сказал он.
30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
11 ноября 2022 г. Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона, и город вновь перешел под контроль Украины. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. Он заявил, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может. В Кремле также подчеркивали принадлежность Херсона России и после визита в город украинского президента Владимира Зеленского. В ноябре также появилась информация, что город Геническ Херсонской области временно станет административной столицей региона, но позднее ее опровергли.
В феврале Сальдо заявил, что Херсон вернется под контроль России в ближайшее время.