Медведев оценил предложение Джонсона принять Украину в НАТО без условий
Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следует принять без условий в психиатрическую лечебницу, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал заявление британского политика о том, что Украину следовало бы принять в Североатлантический альянс без условий.
«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Джонсон по итогам саммита НАТО в Вильнюсе изложил свое мнение об Украине в блоке в колонке для Daily Mail. Страны G7 12 июля приняли совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины и пообещали ей «постоянно» оказывать оперативную военную и финансовую помощь, однако страну не пригласили в НАТО по итогам саммита.
«Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать», – написал Джонсон.
По его мнению, все, что нужно было сделать альянсу, – это «установить график, а не мгновенное членство». Кроме того, нужны были заявления о том, что присоединение может начаться, как только закончатся боевые действия, «при том понимании, что это может быть уже в следующем году».
«Все, что украинцы получили на этой неделе, – это «приглашение» вступить в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия». Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование. Когда союзники согласны? Когда условия соблюдены? Согласно бухарестским выводам, союзники обо всем этом договорились еще 15 лет назад!» – заявил Джонсон.
Москва ранее негативно отреагировала на решение G7 о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это решение нарушает принцип неделимости безопасности. «То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации», – отметил Песков. Последствия таких действий, добавил он, могут быть «весьма и весьма негативными».