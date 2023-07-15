МИД готов организовать встречу министров Армении и Азербайджана в Москве

Там отметили, что после встречи в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор. Армения, как напомнили в МИДе, ранее признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, и это «кардинальным образом» изменило основополагающие условия, при которых в ноябре 2020 г. было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, а также положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента.