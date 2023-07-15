МИД готов организовать встречу министров Армении и Азербайджана в Москве
Российская сторона готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.
Там отметили, что после встречи в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор. Армения, как напомнили в МИДе, ранее признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, и это «кардинальным образом» изменило основополагающие условия, при которых в ноябре 2020 г. было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, а также положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента.
«Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности», – говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что неотъемлемой частью соглашения должны стать «надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха», а также «неукоснительное выполнение» комплекса трехсторонних договоренностей, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.
По мнению Москвы, сейчас ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию: углубляется гуманитарный кризис, людям не хватает продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости, население «практически лишено» электро- и газоснабжения. В министерстве призвали Баку принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспорта и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.