Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась в 2022 г., и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. 25 мая 2023 г. Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсуждали в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. По оценкам Алиева, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».