Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказали в Кремле.
В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 гг.», – сказано в сообщении Кремля.
Путин заявил, что Россия готова продолжать оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора, подчеркнули в Кремле.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась в 2022 г., и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. 25 мая 2023 г. Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсуждали в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. По оценкам Алиева, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».
28 июня в Вашингтоне прошла встреча министров иностранных дел обеих стран и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ходе переговоров они обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана. Главы МИД Армении и Азербайджана обвинили друг друга в подрыве усилий по мирному урегулированию.