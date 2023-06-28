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Минобороны сообщило о погибших при столкновениях в Нагорном Карабахе

Ведомости

Армянские и азербайджанские военнослужащие получили ранения в результате нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха, также есть погибшие с обеих сторон. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, передает ТАСС.

«Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон», – сказано в сообщении. Российские миротворцы совместно с представителями Армении и Азербайджана проводят разбирательство по факту произошедшего. 

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28 июня в Вашингтоне прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ходе переговоров они обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана. Главы МИД Армении и Азербайджана обвинили друг друга в подрыве усилий по мирному урегулированию.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Пашиняна. В зоне конфликта прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. 

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В 2022 г. ситуация вновь обострилась, и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

25 мая этого года Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсуждали в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. Алиев при этом поблагодарил президента России за усилия Москвы в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном. По оценкам Алиева, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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