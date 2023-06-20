Пашинян назвал потерю Шуши переломным моментом конфликта в Карабахе
Потеря контроля над городом Шуша осенью 2020 г. стала переломным моментом конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет агентство Armenpress.
Контроль над Шушей имел не только символическое значение, но и стратегическое, считает премьер. По его словам, потеря города фактически подвергла атаке Степанакерт (под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики), это усиливало давление на Мартуни, а также порядка 25 000 армянский солдат оказались под угрозой окружения.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Пашиняна. В зоне конфликта прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
В 2022 г. ситуация вновь обострилась, и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
25 мая этого года Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсуждали в Кремле отношения двух стран, но в итоге не приняли совместного заявления по итогам дня. Алиев при этом поблагодарил президента России за усилия Москвы в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном. По оценкам Алиева, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».
За неделю до этого, 17 мая, Пашинян сообщил, что по итогам встречи при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе 14 мая Армения признала 86 600 кв. км территории Азербайджана, а Азербайджан – 29 800 кв. км территории Армении.