Пашинян назвал потерю Шуши переломным моментом конфликта в Карабахе

25 мая этого года Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсуждали в Кремле отношения двух стран, но в итоге не приняли совместного заявления по итогам дня. Алиев при этом поблагодарил президента России за усилия Москвы в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном. По оценкам Алиева, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».