Президент Южной Кореи заявил о планах направить Киеву помощь на $150 млн
Южная Корея направит Украине партию военных грузов и гуманитарной помощи, заявил президент республики Юн Сок Ёль во время необъявленного визита в Киев, где он встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По данным Reuters, на пресс-конференции Юн сообщил, что в этом году Южная Корея планирует направить Украине «больше военных поставок». В прошлом году страна поставляла только нелетальную продукцию, например, бронежилеты и каски, уточняет агентство. По данным южнокорейского лидера, Сеул в 2023 г. нарастит гуманитарную помощь Киеву до $150 млн, в то время как в прошлом году поставки были на уровне $100 млн.
Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) также пишет, что Южная Корея занимает девятое место в мире по экспорту оружия. При этом Сеул «сопротивляется давлению Запада», который просит помочь вооружить Украину напрямую. По данным агентства, в 2022 г. продажи оружия Южной Кореей выросли до более чем $17 млрд с $7,25 млрд годом ранее.
Юн Сук Ёль встречался с Зеленским во время саммита лидеров стран G7, который прошел в японской Хиросиме в мае. Тогда было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.
В апреле южнокорейский лидер допустил поставки оружия Киеву, если возникнет угроза безопасности мирного населения страны. В таком случае Сеулу «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи [Киеву]», пояснил он. Тогда Reuters обратило внимание, что Сеул впервые с начала боевых действий на Украине допустил поставки оружия Киеву.
Южная Корея заняла «недружественную позицию» в отношении России, возможные поставки оружия Киеву будут означать «определенную стадию вовлеченности» Сеула в конфликт, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.