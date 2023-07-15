Президент Южной Кореи заявил о планах направить Киеву помощь на $150 млн

По данным Reuters, на пресс-конференции Юн сообщил, что в этом году Южная Корея планирует направить Украине «больше военных поставок». В прошлом году страна поставляла только нелетальную продукцию, например, бронежилеты и каски, уточняет агентство. По данным южнокорейского лидера, Сеул в 2023 г. нарастит гуманитарную помощь Киеву до $150 млн, в то время как в прошлом году поставки были на уровне $100 млн.