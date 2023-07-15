Президент Южной Кореи прибыл на Украину
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель совершил необъявленный визит на Украину, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на офис главы государства.
Там рассказали, что президент с супругой приехали на Украину из Польши, где Юн Сук Ель находился с официальным визитом. Глава государства, как отмечается, посетил Бучу и Ирпень, также он планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Юн Сук Ель встречался Зеленским во время саммита лидеров стран G7, который прошел в японской Хиросиме в мае. Тогда было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.
В апреле южнокорейский лидер допустил поставки оружия Киеву, если возникнет угроза безопасности мирного населения страны. В таком случае Сеулу «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи [Киеву]», пояснил он. Тогда Reuters обратило внимание, что Сеул впервые с начала боевых действий на Украине допустил поставки оружия Киеву. Южная Корея заняла «недружественную позицию» в отношении России, возможные поставки оружия Киеву будут означать «определенную стадию вовлеченности» Сеула в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.