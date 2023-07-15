Президент Южной Кореи прибыл на Украину

В апреле южнокорейский лидер допустил поставки оружия Киеву, если возникнет угроза безопасности мирного населения страны. В таком случае Сеулу «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи [Киеву]», пояснил он. Тогда Reuters обратило внимание, что Сеул впервые с начала боевых действий на Украине допустил поставки оружия Киеву. Южная Корея заняла «недружественную позицию» в отношении России, возможные поставки оружия Киеву будут означать «определенную стадию вовлеченности» Сеула в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.