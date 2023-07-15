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Президент Южной Кореи прибыл на Украину

Ведомости

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель совершил необъявленный визит на Украину, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на офис главы государства.

Там рассказали, что президент с супругой приехали на Украину из Польши, где Юн Сук Ель находился с официальным визитом. Глава государства, как отмечается, посетил Бучу и Ирпень, также он планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Юн Сук Ель встречался Зеленским во время саммита лидеров стран G7, который прошел в японской Хиросиме в мае. Тогда было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.

Ранее по теме: Reuters: Сеул разрешил Польше поставить Киеву гаубицы с южнокорейскими деталями

В апреле южнокорейский лидер допустил поставки оружия Киеву, если возникнет угроза безопасности мирного населения страны. В таком случае Сеулу «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи [Киеву]», пояснил он. Тогда Reuters обратило внимание, что Сеул впервые с начала боевых действий на Украине допустил поставки оружия Киеву. Южная Корея заняла «недружественную позицию» в отношении России, возможные поставки оружия Киеву будут означать «определенную стадию вовлеченности» Сеула в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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