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Reuters: Сеул разрешил Польше поставить Киеву гаубицы с южнокорейскими деталями

Ведомости

Правительство Южной Кореи в прошлом году одобрило Польше экспортные лицензии на поставку гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны в Сеуле.

Таким образом, отмечает агентство, сообщение властей республики является первым подтверждением того, что Сеул официально согласился как минимум косвенно поставлять Киеву компоненты вооружений.

Речь идет о передаче шасси гаубицы, уточнил Reuters директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоль. Он подчеркнул, что позиция правительства заключается в том, чтобы не передавать системы вооружения Украине.

По данным минобороны Южной Кореи, самоходная гаубица Krab польского производства состоит из компонентов, которые поставляют несколько стран: это сочетание южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.

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Варшава еще в мае отправила Украине 18 гаубиц, затем были достигнуты договоренности о поставках еще «десятков», напоминает Reuters. Тогда российские власти обвинили Сеул в снабжении Украину оружием, а президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что страна не осуществляла таких поставок, поскольку закон затрудняет прямую продажу оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта, говорится в публикации.

Южная Корея также заключила сделку с США по продаже 155-мм артиллерийских снарядов, пишет Reuters. Чиновники в Вашингтоне заявили, что намерены отправить боеприпасы на Украину, но Сеул, как отмечается, настаивает на том, что конечным пользователем должны быть Соединенные Штаты. В южнокорейском минобороны сообщили, что переговоры по этой сделке продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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