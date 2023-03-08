Reuters: Сеул разрешил Польше поставить Киеву гаубицы с южнокорейскими деталями

Южная Корея также заключила сделку с США по продаже 155-мм артиллерийских снарядов, пишет Reuters. Чиновники в Вашингтоне заявили, что намерены отправить боеприпасы на Украину, но Сеул, как отмечается, настаивает на том, что конечным пользователем должны быть Соединенные Штаты. В южнокорейском минобороны сообщили, что переговоры по этой сделке продолжаются.