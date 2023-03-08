Reuters: Сеул разрешил Польше поставить Киеву гаубицы с южнокорейскими деталями
Правительство Южной Кореи в прошлом году одобрило Польше экспортные лицензии на поставку гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны в Сеуле.
Таким образом, отмечает агентство, сообщение властей республики является первым подтверждением того, что Сеул официально согласился как минимум косвенно поставлять Киеву компоненты вооружений.
Речь идет о передаче шасси гаубицы, уточнил Reuters директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоль. Он подчеркнул, что позиция правительства заключается в том, чтобы не передавать системы вооружения Украине.
По данным минобороны Южной Кореи, самоходная гаубица Krab польского производства состоит из компонентов, которые поставляют несколько стран: это сочетание южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.
Варшава еще в мае отправила Украине 18 гаубиц, затем были достигнуты договоренности о поставках еще «десятков», напоминает Reuters. Тогда российские власти обвинили Сеул в снабжении Украину оружием, а президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что страна не осуществляла таких поставок, поскольку закон затрудняет прямую продажу оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта, говорится в публикации.
Южная Корея также заключила сделку с США по продаже 155-мм артиллерийских снарядов, пишет Reuters. Чиновники в Вашингтоне заявили, что намерены отправить боеприпасы на Украину, но Сеул, как отмечается, настаивает на том, что конечным пользователем должны быть Соединенные Штаты. В южнокорейском минобороны сообщили, что переговоры по этой сделке продолжаются.