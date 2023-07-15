Среди подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян есть несовершеннолетние
Среди подозреваемых в подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак есть несовершеннолетние, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Ранее следствие ходатайствовало об аресте шестерых человек, задержанных по делу о покушении.
«Среди шестерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян есть несовершеннолетние. По этой причине фото- и видеосъемка пресс-службой суда осуществляться не будет», – сообщили в суде.
Ранее сегодня ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» – прокомментировала случившееся Симоньян.