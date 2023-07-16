В Турции опровергли введение запрета на ВНЖ иностранцам во всем Стамбуле
Департамент миграции Турции опроверг сообщения в СМИ о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев.
Накануне, 15 июля, о введенных ограничениях сообщило турецкое издание Milliyet. На деле запрет на выдачу ВНЖ для иностранцев касается не всего Стамбула, а лишь 10 районов. Речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 г., пояснили «РИА Новости» в департаменте миграции.
В материале Milliyet сказано, что доля иностранцев среди жителей города составляет около 8%. По официальным данным стамбульского управления по делам миграции, на которые ссылается издание, среди иностранцев в Стамбуле лидируют сирийцы, их более 535 000. Общее население города — 15,9 млн человек.
Почти 16 000 нелегальных мигрантов задержаны в Турции за июнь, из них депортированы почти 7000, сообщал 7 июля глава МВД страны Али Ерликая. По словам министра, за месяц предотвращено проникновение в Турцию 23 450 нелегальных мигрантов. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с данным явлением.