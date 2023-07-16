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В Турции опровергли введение запрета на ВНЖ иностранцам во всем Стамбуле

Ведомости

Департамент миграции Турции опроверг сообщения в СМИ о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев.

Накануне, 15 июля, о введенных ограничениях сообщило турецкое издание Milliyet. На деле запрет на выдачу ВНЖ для иностранцев касается не всего Стамбула, а лишь 10 районов. Речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 г., пояснили «РИА Новости» в департаменте миграции.

В материале Milliyet сказано, что доля иностранцев среди жителей города составляет около 8%. По официальным данным стамбульского управления по делам миграции, на которые ссылается издание, среди иностранцев в Стамбуле лидируют сирийцы, их более 535 000. Общее население города — 15,9 млн человек.

Почти 16 000 нелегальных мигрантов задержаны в Турции за июнь, из них депортированы почти 7000, сообщал 7 июля глава МВД страны Али Ерликая. По словам министра, за месяц предотвращено проникновение в Турцию 23 450 нелегальных мигрантов. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с данным явлением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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