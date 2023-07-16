В Турции опровергли введение запрета на ВНЖ иностранцам во всем Стамбуле

Накануне, 15 июля, о введенных ограничениях сообщило турецкое издание Milliyet. На деле запрет на выдачу ВНЖ для иностранцев касается не всего Стамбула, а лишь 10 районов. Речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 г., пояснили «РИА Новости» в департаменте миграции.