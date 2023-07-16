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Политика

Россия и Китай провели рекордное число совместных военных учений

Ведомости

Россия и Китай провели в прошлом году шесть совместных военных учений, что стало наибольшим количеством за последние 20 лет, пишет Bloomberg.

Агентство со ссылкой на данные центра изучения китайских военных дел Национального университета обороны США (NDU) пишет, что на учения с Москвой у Пекина приходилось две трети всех учений КНР с иностранными вооруженными силами в 2022 г. Уточняется, что четыре из шести учений были двусторонними, остальные прошли с «противниками США, включая Иран и Сирию».

По данным Bloomberg, Россия и Китай вместе провели не менее 36 учений с 2014 г., после присоединения Крыма к РФ. При этом в течение десяти лет до этого стороны организовали только десять учений.

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15 июля минобороны КНР заявило, что Вооруженные силы России примут участие в совместных с Китаем учениях «Север. Взаимодействие – 2023» в Японском море. По информации ведомства, российские военные в ближайшее направят время туда свои военно-морские и воздушные силы. Уточняется, что учения пройдут с целью «поддержания безопасности стратегических морских каналов» – для координации военных сил двух стран и повышения способности поддерживать мир и стабильность в регионе.

«Эти учения станут более частыми, более политически окрашенными. Это предполагает возможность их совместной работы способами, которые США и их союзники сочтут неприятными, если не оскорбительными», — сказал научный сотрудник Центра изучения военных дел Китая при NDU Эндрю Таффер.

Во второй половине февраля 2023 г. в Индийском океане прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi. В тех учениях были задействованы шесть кораблей и судов: три китайских, два российских и один южноафриканский. С 15 по 19 марта Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Оманском заливе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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