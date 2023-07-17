Путин получил доклад о ситуации на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталий Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова по ситуации с терактом на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ночь с 16 на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост.
Президент поручил организовать работу по движению транспорта на Крымском мосту и по проведению ремонтно-восстановительных работ. Помимо этого, Путин поручил помочь людям, которые сейчас находятся в пути.
Помимо этого, Путин поручил Хуснуллину вылететь в Крым для ознакомления с подробностями произошедшего. Песков также отметил, что глава государства в 19:00 по видеоконференцсвязи проведет совещание, в рамках которого Хуснуллин выступит с еще одним докладом из Крыма.
В Кремле знают тех, кто стоит за терактом, подчеркнул Песков. «Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся», – добавил он.
В Кремле не стали отвечать на вопрос о том, какой ответ последует на атаку беспилотников.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».
К 09:00 мск на мосту было возобновлено железнодорожное сообщение. Движение автомобилей пока приостановлено.