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Путин получил доклад о ситуации на Крымском мосту

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталий Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова по ситуации с терактом на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ночь с 16 на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост.

Президент поручил организовать работу по движению транспорта на Крымском мосту и по проведению ремонтно-восстановительных работ. Помимо этого, Путин поручил помочь людям, которые сейчас находятся в пути.

Помимо этого, Путин поручил Хуснуллину вылететь в Крым для ознакомления с подробностями произошедшего. Песков также отметил, что глава государства в 19:00 по видеоконференцсвязи проведет совещание, в рамках которого Хуснуллин выступит с еще одним докладом из Крыма.

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В Кремле знают тех, кто стоит за терактом, подчеркнул Песков. «Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся», – добавил он.

В Кремле не стали отвечать на вопрос о том, какой ответ последует на атаку беспилотников.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией».

К 09:00 мск на мосту было возобновлено железнодорожное сообщение. Движение автомобилей пока приостановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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