Минюст внес в перечень нежелательных организаций «Новую газету Европа»

В Минюсте пояснили, что организацию внесли в перечень нежелательных на основании решения первого заместителя генпрокурора в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».