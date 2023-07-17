Газета
Политика

Минюст внес в перечень нежелательных организаций «Новую газету Европа»

Ведомости

Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций издание BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минюсте пояснили, что организацию внесли в перечень нежелательных на основании решения первого заместителя генпрокурора в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».

28 июня в Генпрокуратуре сообщили, что ведомство признало нежелательной деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», пояснив, что организация была основана латвийским журналистом с российским гражданством Кириллом Мартыновым, который признан в России иноагентом.

Ранее по теме: Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету - Европа»

В Генпрокуратуре обвинили издание в публикации «ложной информации о якобы массовых нарушениях прав» в России и распространении материалов экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций. В ведомстве посчитали, что деятельность газеты «представляет угрозу основам конституционного строя» и безопасности государства.

Помимо этого в ведомстве отметили, что в работе «Новой газеты Европа» участвуют бывшие члены редакции российской «Новой газеты», которую ранее Басманный райсуд лишил свидетельства о регистрации как СМИ из-за нарушений закона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных