Минюст внес в перечень нежелательных организаций «Новую газету Европа»
Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций издание BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минюсте пояснили, что организацию внесли в перечень нежелательных на основании решения первого заместителя генпрокурора в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».
28 июня в Генпрокуратуре сообщили, что ведомство признало нежелательной деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», пояснив, что организация была основана латвийским журналистом с российским гражданством Кириллом Мартыновым, который признан в России иноагентом.
В Генпрокуратуре обвинили издание в публикации «ложной информации о якобы массовых нарушениях прав» в России и распространении материалов экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций. В ведомстве посчитали, что деятельность газеты «представляет угрозу основам конституционного строя» и безопасности государства.
Помимо этого в ведомстве отметили, что в работе «Новой газеты Европа» участвуют бывшие члены редакции российской «Новой газеты», которую ранее Басманный райсуд лишил свидетельства о регистрации как СМИ из-за нарушений закона.