Путин: ФСБ и СК дано поручение разобраться в случившемся на Крымском мосту
ФСБ, Следственному комитету и другим ведомствам дано поручение детально разобраться в произошедшем на Крымском мосту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации. Расшифровка совещания опубликована на сайте Кремля.
«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», – сказал он.
Президент подчеркнул, что в связи с тем, что это уже второй теракт на Крымском мосту, он ждет конкретных предложений по обеспечению безопасности объекта.
«По моему поручению состоялось заседание специальной правительственной комиссии, в которую входят представители регионов и федеральных ведомств. По мосту уже восстановлено железнодорожное движение», – рассказал глава государства.
Ночью 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».