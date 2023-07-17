РБК: врио губернатора Омской области нашел кандидатов на замену Мизулиной в Совфеде
По данным газеты, основным кандидатом на пост сенатора от главы региона рассматривается замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев. В 2004-2008 гг. Евстифеев работал в правительстве области, также был замруководителя регионального исполкома партии «Единая Россия».
Кроме того, в сенаторы врио главы Омской области рассматривает главврача Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадима Бережного, а также учителя английского языка средней школы № 28 Юлию Чехлову. Согласно законодательству, кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов избранный руководитель региона представляет одну кандидатуру в Совет Федерации.
Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта этого года. До Совфеда Мизулина была депутатом Госдумы и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.