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РБК: врио губернатора Омской области нашел кандидатов на замену Мизулиной в Совфеде

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Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко нашел кандидатов в сенаторы от региона на замену Елены Мизулиной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По данным газеты, основным кандидатом на пост сенатора от главы региона рассматривается замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев. В 2004-2008 гг. Евстифеев работал в правительстве области, также был замруководителя регионального исполкома партии «Единая Россия».

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Кроме того, в сенаторы врио главы Омской области рассматривает главврача Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадима Бережного, а также учителя английского языка средней школы № 28 Юлию Чехлову. Согласно законодательству, кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов избранный руководитель региона представляет одну кандидатуру в Совет Федерации.

17 июля пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева сообщила, что глава региона не включил в список кандидатов в Совет Федерации Елену Мизулину. Ранее РБК писал, что Мизулина может покинуть Совфед после единого дня голосования 10 сентября.

Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта этого года. До Совфеда Мизулина была депутатом Госдумы и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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