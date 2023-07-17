РБК: врио губернатора Омской области нашел кандидатов на замену Мизулиной в Совфеде

Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта этого года. До Совфеда Мизулина была депутатом Госдумы и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.