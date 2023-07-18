В ЕС призвали возобновить зерновую сделку
Евросоюз осудил решение Москвы прекратить действие зерновой сделки и призвал возобновить ее как можно скорее. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в России.
«ЕС однозначно осуждает решение России о прекращении черноморской зерновой инициативы. <...> ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию черноморской зерновой инициативы», – сказано в сообщении.
В представительстве сообщили, что реализация зерновой сделки позволила наладить поставки 33 млн т зерна и продовольствия в 45 стран мира. Там уточнили, что значительная часть зерна, а именно 725 000 т, была направлена в Афганистан, Эфиопию, Кению, Судан, Сомали и Йемен. В связи с приостановкой действия сделки ЕС возложил на Россию ответственность за «перебои в поставках зерна во всем мире и глобальный рост цен на продовольствие».
17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные, согласно которым в беднейшие страны попало только 2,51% продовольствия в рамках реализации черноморской инициативы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.