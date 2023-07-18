В ЕС призвали возобновить зерновую сделку

В представительстве сообщили, что реализация зерновой сделки позволила наладить поставки 33 млн т зерна и продовольствия в 45 стран мира. Там уточнили, что значительная часть зерна, а именно 725 000 т, была направлена в Афганистан, Эфиопию, Кению, Судан, Сомали и Йемен. В связи с приостановкой действия сделки ЕС возложил на Россию ответственность за «перебои в поставках зерна во всем мире и глобальный рост цен на продовольствие».