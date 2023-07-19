Суд приговорил агента украинской разведки к 12 годам колонии

По версии следствия, Цилык был завербован ГУР минобороны Украины. Его задача заключалась в оборудовании схронов и поставках в Россию самодельных взрывных устройств. Один раз он пересек границу в сопровождении трех сотрудников украинской разведки. Когда он решил вновь попасть на территорию России, то его в 2021 г. задержали с поличным. Он пытался перейти границу по поддельным документам, из которых следовало, что Цилыку необходимо пройти в России лечение.