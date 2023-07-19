Суд приговорил агента украинской разведки к 12 годам колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии агента Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Александра Цилыка. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.
Первые три года наказания Цилык должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 500 000 руб.
Уточняется, что он признал вину и способствовал расследованию преступлений.
По версии следствия, Цилык был завербован ГУР минобороны Украины. Его задача заключалась в оборудовании схронов и поставках в Россию самодельных взрывных устройств. Один раз он пересек границу в сопровождении трех сотрудников украинской разведки. Когда он решил вновь попасть на территорию России, то его в 2021 г. задержали с поличным. Он пытался перейти границу по поддельным документам, из которых следовало, что Цилыку необходимо пройти в России лечение.
В начале июля Верховный суд ЛНР приговорил жителя Лутугино к 14 годам колонии по делу о госизмене. По данным следствия, мужчина в течение года, с апреля 2021 г. по апрель 2022 г., занимался сбором сведений военного характера и информации, составляющей гостайну, в интересах ГУР минобороны Украины. Он делал это за материальное вознаграждение.