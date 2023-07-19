Газета
Политика

Суд приговорил агента украинской разведки к 12 годам колонии

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии агента Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Александра Цилыка. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Первые три года наказания Цилык должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 500 000 руб.

Уточняется, что он признал вину и способствовал расследованию преступлений.

Ранее по теме: В Москве арестовали собиравшую данные о российских военных украинку

По версии следствия, Цилык был завербован ГУР минобороны Украины. Его задача заключалась в оборудовании схронов и поставках в Россию самодельных взрывных устройств. Один раз он пересек границу в сопровождении трех сотрудников украинской разведки. Когда он решил вновь попасть на территорию России, то его в 2021 г. задержали с поличным. Он пытался перейти границу по поддельным документам, из которых следовало, что Цилыку необходимо пройти в России лечение.

В начале июля Верховный суд ЛНР приговорил жителя Лутугино к 14 годам колонии по делу о госизмене. По данным следствия, мужчина в течение года, с апреля 2021 г. по апрель 2022 г., занимался сбором сведений военного характера и информации, составляющей гостайну, в интересах ГУР минобороны Украины. Он делал это за материальное вознаграждение.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных