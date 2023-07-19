Песков прокомментировал отсутствие реакции Запада на удар по Крымскому мосту

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые Киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше, так будет и дальше. Мы это прекрасно понимаем», – сказал он.