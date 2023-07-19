Песков прокомментировал отсутствие реакции Запада на удар по Крымскому мосту
Молчание западных стран и отсутствие осуждения удара по Крымскому мосту, в результате которого погибла семейная пара, не является новостью, так будет и дальше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые Киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше, так будет и дальше. Мы это прекрасно понимаем», – сказал он.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».
После атаки движение по мосту приостанавливалось. Железнодорожное сообщение было возобновлено утром 17 июля. Движение по автомобильной части в реверсивном режиме по одной из полос моста было запущено в ночь на 18 июля. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста может потребоваться от 1 до 1,3 млрд руб.