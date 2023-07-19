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Политика

Песков прокомментировал отсутствие реакции Запада на удар по Крымскому мосту

Ведомости

Молчание западных стран и отсутствие осуждения удара по Крымскому мосту, в результате которого погибла семейная пара, не является новостью, так будет и дальше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые Киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше, так будет и дальше. Мы это прекрасно понимаем», – сказал он.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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После атаки движение по мосту приостанавливалось. Железнодорожное сообщение было возобновлено утром 17 июля. Движение по автомобильной части в реверсивном режиме по одной из полос моста было запущено в ночь на 18 июля. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста может потребоваться от 1 до 1,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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