Хуснуллин: восстановление Крымского моста обойдется в более 1 млрд рублей

К концу суток Хуснуллин сообщил о запуске движения в реверсивном режиме по одной из полос моста. По словам Хуснуллина, решение запустить движение по одной стороне было принято по итогам диагностики конструкций пролетных строений, которая подтвердила возможность запуска движения. Непосредственно перед открытием движения пролет был дополнительно испытан. Также было подключено искусственное освещение в местах повреждений.