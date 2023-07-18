Хуснуллин: восстановление Крымского моста обойдется в более 1 млрд рублей
На восстановление Крымского моста может потребоваться от 1 до 1,3 млрд руб., заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1–1,3 млрд [руб.]», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками ночью 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины.
К концу суток Хуснуллин сообщил о запуске движения в реверсивном режиме по одной из полос моста. По словам Хуснуллина, решение запустить движение по одной стороне было принято по итогам диагностики конструкций пролетных строений, которая подтвердила возможность запуска движения. Непосредственно перед открытием движения пролет был дополнительно испытан. Также было подключено искусственное освещение в местах повреждений.
Хуснуллин прибыл в Крым по поручению президента России Владимира Путина 17 июля. Он сообщал, что двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить к 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.