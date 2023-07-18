Россия проверит британские спецслужбы на причастность к теракту на Крымском мосту
Россия проверит причастность западных спецслужб, в том числе британских, к теракту на Крымском мосту. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вылечены западные, в частности британские, спецслужбы. Слишком многое на это указывает», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Позже Reuters со ссылкой на заявление представителя британского МИДа сообщил, что Лондон отрицает обвинения в причастности к подрыву Крымского моста в ночь на 17 июля. «Это беспочвенная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями», – сказано в заявлении.
В ночь на 17 июля три украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».