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Политика

Путин назвал ошибочной политику Запада

Ведомости

Политика западных стран является ошибочной и «наносит ущерб собственному народу», считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей».

В диалоге с французской журналисткой Кристель Нэан Карин, переехавшей в ДНР в 2016 г. для освещения происходящих там событий, президент заявил, что такие как она, «выполняют очень важную задачу». 

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«И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новостям»).

В октябре 2022 г. на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент заявил, что политика, которую ведут западные страны, кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов.

При этом президент отмечал, что, несмотря на нынешний курс, взятый многими европейскими государствами, Россия не считает себя врагом Запада, а отстаивает свое право на существование. Глава государства подчеркнул, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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