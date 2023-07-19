Путин назвал ошибочной политику Запада
Политика западных стран является ошибочной и «наносит ущерб собственному народу», считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей».
В диалоге с французской журналисткой Кристель Нэан Карин, переехавшей в ДНР в 2016 г. для освещения происходящих там событий, президент заявил, что такие как она, «выполняют очень важную задачу».
«И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новостям»).
В октябре 2022 г. на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент заявил, что политика, которую ведут западные страны, кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов.
При этом президент отмечал, что, несмотря на нынешний курс, взятый многими европейскими государствами, Россия не считает себя врагом Запада, а отстаивает свое право на существование. Глава государства подчеркнул, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.