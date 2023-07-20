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Выступление Путина на саммите БРИКС запланировано на 23 августа

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС по видеосвязи запланировано на 23 августа. Об этом в эфире телеканала SABC сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, доверенное лицо президента. 

«Он [Путин] не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На него приедут лидеры четырех государств. 

Путин же примет участие в саммите по видеосвязи. Об этом 19 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что участие российского лидера будет полноценным. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Ранее по теме: Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, но по ВКС

Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон. 

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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