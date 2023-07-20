Выступление Путина на саммите БРИКС запланировано на 23 августа
Выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС по видеосвязи запланировано на 23 августа. Об этом в эфире телеканала SABC сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, доверенное лицо президента.
«Он [Путин] не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На него приедут лидеры четырех государств.
Путин же примет участие в саммите по видеосвязи. Об этом 19 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что участие российского лидера будет полноценным. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.