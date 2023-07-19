Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, но по ВКС

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, но по ВКСМероприятие пройдет 22-24 августа
Президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС (22-24 августа) в формате видео-конференц-связи, подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел Сергей] Лавров», – сообщил он. В ноябре 2022 г. Путин не стал посещать саммит G20 на Бали в Индонезии, там он также выступил по ВКС.
До Пескова президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Путин в страну на саммит не прилетит. Отказ от очного участия российского главы государства на саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон, говорится в заявлении. Впрочем, как ранее писали «Ведомости», с Рамафосой президент РФ вероятней всего встретится уже на следующей неделе – руководитель ЮАР может прилететь в Санкт-Петербург на форум Россия – Африка.
В середине марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. РФ, как и многие другие страны, не признает юрисдикцию МУС, поскольку не ратифицировала Римский статут, и считает решение суда «юридически ничтожным». СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев расценил арест российского президента на территории какого-либо государства как объявление войны России.
ЮАР – одно из государств-участников Римского статута и теоретически обязана подчиняться решениям международной судебной инстанции. 18 июля стало известно о мнении президента ЮАР, что арест россиян был бы «безрассудным». Такой ответ он направил в суд после того, как крупнейшая в стране оппозиционная партия «Демократический альянс» подала иск в Высокий суд провинции Гуатенг, потребовав от властей подчиниться решению МУСа.
Отказ ЮАР от исполнения решения МУСа хоть и воспринимался бы подписавшими его статут странами как нарушение международных обязательств, не привел бы к серьезным санкциям со стороны международного сообщества, говорит доктор юридических наук Алексей Исполинов. «Регламент МУСа не предусматривает исключение государств из международной организации или лишение права голоса в случае неисполнения его положений», – отметил эксперт.