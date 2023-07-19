Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, но по ВКС

Президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС (22-24 августа) в формате видео-конференц-связи, подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел Сергей] Лавров», – сообщил он. В ноябре 2022 г. Путин не стал посещать саммит G20 на Бали в Индонезии, там он также выступил по ВКС.