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Песков: проживающие на Донбассе иностранцы смогут получить гражданство России

Ведомости

Иностранцы, проживающие на территории Донбасса, могут получить российское гражданство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль рассматривать вопросы о том, что иностранцы на Донбассе хотели бы получить гражданство России, Песков ответил: «Безусловно».

«Президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, с самого начала войны в 2014 г. рассказывали правду о том, что там происходит. И это, конечно, касается тех, кто захочет подавать на российское гражданство, и тех, кто, самое главное, хочет там продолжать свою профессиональную деятельность», – сообщил Песков.

Ранее ТАСС сообщил, что военный корреспондент из Франции Кристель Нэан рассказала о желании других журналистов из Франции и Канады, которые хотят с ней работать, получить российский паспорт. У самой Нэан уже есть гражданство России. 19 июля ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» она попросила президента Владимир Путина поддержать ее идею объединить западных журналистов в одну команду, чтобы «воевать» с западной пропагандой.

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В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в мае также уточнял, что российский паспорт в области получили около 150 000 человек. В Запорожской области, по данным МВД, к июню было выдано более 250 000 паспортов. 

17 июня вступил в силу закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. В конце июня территориальные органы МВД России приступили к приему таких заявлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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