Песков: проживающие на Донбассе иностранцы смогут получить гражданство России

«Президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, с самого начала войны в 2014 г. рассказывали правду о том, что там происходит. И это, конечно, касается тех, кто захочет подавать на российское гражданство, и тех, кто, самое главное, хочет там продолжать свою профессиональную деятельность», – сообщил Песков.