Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством до конца года

С октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов, сообщил в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытой части стратегической сессии по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в мае также уточнял, что российский паспорт в области получили около 150 000 человек. В Запорожской области, по данным МВД, к июню было выдано более 250 000 паспортов.