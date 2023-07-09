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Политика

Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством до конца года

Ведомости

Проживающим в новых регионах России гражданам Украины необходимо до конца года получить паспорт РФ или оформить вид на жительство, иначе жителям может грозить выдворение, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале.

Басюк обратился к украинцам, которые проживают на территории Херсонщины и других новых субъектов РФ и не оформили какой-либо официальный статус. По его словам, до конца 2023 г. им необходимо определиться со своим правовым статусом на территории страны, выбрав между получением российского паспорт и видом на жительство.

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«В случае если иностранный гражданин не оформит какой-либо статус в России , то в отношении его могут вступать в силу меры административного воздействия, в том числе выдворение», – написал он. 

С октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов, сообщил в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытой части стратегической сессии по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в мае также уточнял, что российский паспорт в области получили около 150 000 человек. В Запорожской области, по данным МВД, к июню было выдано более 250 000 паспортов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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