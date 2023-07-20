Госдума приняла закон о праве силовиков останавливать беспилотники

Как отмечал Хинштейн, актуальность инициативы очевидна, так как «беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях». Пискарев в свою очередь заявлял, что прошлый закон о пресечении БПЛА показал свою эффективность, но с развитием технологий необходимо реагировать на новые угрозы.