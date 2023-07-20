Газета
Политика

Госдума приняла закон о праве силовиков останавливать беспилотники

Ведомости

Государственная дума приняла закон о праве сотрудников силовых структур пресекать движение беспилотников. Это следует из думской электронной базы.

Согласно документу, останавливать движение беспилотников смогут сотрудники частных охранных организаций, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, МЧС и других ведомств.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Законопроект был внесен в Госдуму в конце марта депутатами Александром Хинштейном, Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным. Внесение проекта закона объясняется фиксацией БПЛА в районе Запорожской и Курской АЭС. Также авторы пояснили, что, согласно данным ФСО, в прошлом году было пресечено 208 полетов дронов над охраняемыми органами государственной охраны объектами.

Действующие нормы позволяют силовикам противодействовать БПЛА в воздухе, но не в воде. Инициатива расширит право силовых ведомств пресекать движение в том числе подводных и надводных беспилотников.

Как отмечал Хинштейн, актуальность инициативы очевидна, так как «беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях». Пискарев в свою очередь заявлял, что прошлый закон о пресечении БПЛА показал свою эффективность, но с развитием технологий необходимо реагировать на новые угрозы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных